Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок суботи, 3 грудня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 90 600 військових.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 90600 (+510);
- танків - 2917 (+1);
- бойових броньованих машин - 5886 (+3);
- артилерійських систем - 1906 (+1);
- РСЗВ - 395 (+0);
- засоби ППО - 210 (+0);
- літаків - 280 (+0);
- гелікоптерів - 263 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1572 (+8);
- крилаті ракети - 531 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4472 (+8);
- спеціальна техніка - 163 (+0).
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