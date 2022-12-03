Третій сезон "Мандалорця" вийде 1 березня 2023 року. Про це повідомляє Deadline.

"Мандалорець" - це відгалуження "Зоряних війн". Головні герої - воїн-найманець (Педро Паскаль) та дитина тієї ж раси, що й магістр Йода - Грогу.

Малюк має надприродні здібності, і впродовж перших двох сезонів мандалорець намагався захистити його від імперців.

Події у нових серіях розгортаються після фіналу іншого спін-оффу культової саги - "Книги Боби Фетта". Мандалорець вирушає на рідну планету та намагається відновити свою репутацію.

Окрім Паскаля, у третьому сезоні до своїх ролей повернуться Карл Везерс, Джанкарло Еспозіто та Кеті Сакхофф. До касти приєднався Крістофер Ллойд.

Сценарну групу очолив Джон Фавро - творець проекту. Перший сезон "Мандалорця" стартував в ефірі 2019 року, а другий - 2020-го. Шоу тепло зустріли глядачі та критики. Грогу прозвали "малюком Йодою". Він став героєм мемів та улюбленцем публіки.