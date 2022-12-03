Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові посилюють оборону на всіх напрямках фронту та максимально ліквідовують можливості окупантів. У підсумку російські "Калібри" мають бути хіба що на дні.

Командувачі доповіли президенту про ситуацію на конкретних та найважливіших напрямках. За словами Зеленського, у Донецькій області найбільш гарячими та болісними напрямками є Бахмут та Соледар.

Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність! Окремо дякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні "приземлили" черговий літак окупантів.

Зеленський зазначив, що у Луганській та Харківській області відбувається зміцнення українських сил. На півдні України військові продовжують знищувати можливості окупантів. Також відбувається укріплення кордонів.