Зеленський заявив про найгарячіші напрямки фронту [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові посилюють оборону на всіх напрямках фронту та максимально ліквідовують можливості окупантів. У підсумку російські "Калібри" мають бути хіба що на дні.
Командувачі доповіли президенту про ситуацію на конкретних та найважливіших напрямках. За словами Зеленського, у Донецькій області найбільш гарячими та болісними напрямками є Бахмут та Соледар.
Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність! Окремо дякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні "приземлили" черговий літак окупантів.
Зеленський зазначив, що у Луганській та Харківській області відбувається зміцнення українських сил. На півдні України військові продовжують знищувати можливості окупантів. Також відбувається укріплення кордонів.
Чорноморська акваторія - працюємо, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні.
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