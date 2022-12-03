Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили виділення Україні нового озброєння. Про це повідомляється у Telegram головнокомандувача ЗСУ.

Провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російській повномасштабній агресії.

За його словами, воєначальники також під час бесіди поділилися оцінками ситуації на фронті та ризиків безпеки, які зазнають масованих ракетних ударів росії.

Залужний також деталізував запити ЗСУ у озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.