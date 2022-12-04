Віддав на потреби ЗСУ: зворушлива історія про маленького благодійника [ Редагувати ]
Наступна наша історія про маленького благодійника з великим серцем. Григорій із невеличкого села Пустоіванне, що на Рівненщині, нещодавно відсвяткував свій перший ювілей - десятиріччя.
Всі кошти, які подарували малому родичі, він віддав на потреби ЗСУ. Зворушлива історія - далі.
Григорій, Гриша, як називати? - Григорій. - Так по дорослому зразу? - знизує плечима.
Хлопчик із села Пустоіванне, що на Рівненщині. Григорію нещодавно виповнилося десять. Його перший ювілей припав на війну, а гроші, які йому подарували на день народження - хлопчик пожертвував волонтерам.
Григорій Циганюк, житель села Пустоіванне:
Я в кінці Дня народження підрахував всі гроші. Вийшло вісім тисяч чотириста. І вирішив їх віддати на ЗСУ. - Чому ти це вирішив? - Тому що їм там потрібніше. Я й раніше хтів, але тоді не було коштів.
Таке доросле рішення сина стало неочікуваним і для його тата.
Володимир Циганюк, батько Григорія:
Завжди старалися виховувати, щоб він самостійний був. Це його було перше доросле рішення. Ми можемо тут обійтися без багато чого. А цим самим можемо разом дійсно допомогти нашим хлопцям, які стоять на передовій.
Володимир і сам волонтерить. Коли почалася війна, повернувся із заробітків з-за кордону.
Володимир Циганюк, батько Григорія:
Організовував там за кордоном збір, долучився до волонтерів в Німеччині. Так ми шукали все необхідне і старалися помогти, чим можемо. Перш за все, це потрібно військовим допомагати, щоб вони могли там стояти, а ми створювали надійний тил.
Волонтерка Оксана каже: намагалась повернути частину коштів юному благодійнику, але той був непохитний.
Оксана Ящук, голова ради волонтерів Козинської територіальної громади:
При зустрічі вже декілька разів: Гришо, може не треба. Це ж твої кошти, ти ж їх може потратити на такі розваги. Чисто для себе. Тобі ж подарували для чогось їх. Ні, хочу допомагати хлопцям, я хочу бути корисним.
Про свій вчинок Григорій нікому не розповідав, навіть найближчим друзям. В школі про це дізналися лише із соцмереж від волонтерів.
Софія Хоружа, директорка навчального закладу:
Ми не знали про це, про цю ідею, звичайно, його. Але ну це дуже благородно з його сторони. Оце і є наше майбутнє. Я вірю, що заради таких дітей і мерзнуть наші хлопці сьогодні в окопах, тому що в нас є за що воювати.
Григорій уже знає, що його гроші дадуть бійцям трохи тепла.
Оксана Ящук, голова ради волонтерів Козинської територіальної громади:
Оскільки вже настала нетепла пора і нашим хлопцям вкрай потрібні теплі речі, буржуйки відповідно витрачаємо по запитах, які до нас поступають.
У подружжя Циганюків - два сини. Старший Даниїл теж вже має бізнес-план, як наблизити нашу перемогу.
Старі речі, самокати. На них вішала цінники хотіли продать і щоб нас тоже тато завіз до Притули й ми йому передали.
Понад усе хлопчаки хочуть допомагати військовим, щоб жити вдома, на своїй землі.
Щоб Україна перемогла і був мир!
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