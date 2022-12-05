"Ви завжди поруч": Залужний привітав українських волонтерів зі святом [ Редагувати ]
У понеділок, 5 грудня, у всьому світі відзначають День волонтера. У сучасних реаліях волонтери роблять неабиякий вклад у наближення перемоги України. Їх допомога часто дозволяє рятувати життя не лише цивільних людей, а й військових.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських волонтерів з їх святом, подякувавши за допомогу. Про це генерал написав у своєму Telegram-каналі.
Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!
"Стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга. І наша Перемога теж буде спільною! Із Міжнародним Днем волонтера!", - додав він.
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