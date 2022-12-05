В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. За попередньою інформацією 13 ворожих літаків випустили по 8 ракет, сумарна кількість - 104. Також у Чорне море вийшли кораблі-ракетоносії "Калібрів", можливий залп із 16 ракет.



Орієнтований час підльоту ракет до нашого кордону - 13:30.

У низці обласних військових адміністрацій вже закликали не знімати нічого на відео.

Повітряна тривога оголошена у Києві та області.