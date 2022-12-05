Масштабна повітряна тривога: по Україні можуть вдарити до 100 ракет [ Редагувати ]
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. За попередньою інформацією 13 ворожих літаків випустили по 8 ракет, сумарна кількість - 104. Також у Чорне море вийшли кораблі-ракетоносії "Калібрів", можливий залп із 16 ракет.
Орієнтований час підльоту ракет до нашого кордону - 13:30.
У низці обласних військових адміністрацій вже закликали не знімати нічого на відео.
Повітряна тривога оголошена у Києві та області.
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