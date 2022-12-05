Під Запоріжжям російські ракети вбили двох людей, троє поранених [ Редагувати ]
Внаслідок ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району, пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та троє поранених, з них - річна дитина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ракетний удар по Новософіївці підтвердив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко і виклав фото.
Зросла кількість поранених. Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено.
росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!
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