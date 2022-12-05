Telegram-канали та місцева влада повідомляють про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі ракетного удару.

"Суспільне" повідомляє про вибухи в Запоріжжі.

У передмісті Запоріжжя були влучання, також в області спрацювала ППО.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив:

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони.

Є влучення в Новософіївку.

Жителі Черкащини повідомляють про "звуки, схожі на вибухи".

Телеграм-канал пишуть про роботу ППО та вибухи у Вінницькій, Черкаській та Київській областях.

ЗМІ пишуть про успішну роботу ППО в Харківській області, вибухи в Одесі та області - попередньо були збиття та приліт.

Є проблеми зі світлом в Одесі, Житомирі та на Київщині.

Рашисти традиційно запустили ракети с районів Волгодонська, Каспійського та Чорного морів.