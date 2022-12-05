Вибухи лунають в Запоріжжі, Одесі, на Київщині, Вінниччині та Черкащині [ Редагувати ]
Telegram-канали та місцева влада повідомляють про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі ракетного удару.
"Суспільне" повідомляє про вибухи в Запоріжжі.
У передмісті Запоріжжя були влучання, також в області спрацювала ППО.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив:
У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони.
Є влучення в Новософіївку.
Жителі Черкащини повідомляють про "звуки, схожі на вибухи".
Телеграм-канал пишуть про роботу ППО та вибухи у Вінницькій, Черкаській та Київській областях.
ЗМІ пишуть про успішну роботу ППО в Харківській області, вибухи в Одесі та області - попередньо були збиття та приліт.
Є проблеми зі світлом в Одесі, Житомирі та на Київщині.
Рашисти традиційно запустили ракети с районів Волгодонська, Каспійського та Чорного морів.
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