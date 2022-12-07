Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі, незважаючи на війну в Україні.

Про це повідомляє президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, у тому числі й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них", - заявив Бах.

Він також додав, що олімпійський рух "має бути об'єднуючою, а не роз'єднувальною силою".

"Генеральна асамблея ООН, куди входять і Україна, і росія, і білорусія, визнала, що всі змагання мають бути організовані у дусі миру. Резолюція також підтримала політичну нейтральність олімпійського руху, а також місію МОК та олімпійського руху", - наголосив Бах.

Зазначимо, що росіянам та білорусам заборонили брати участь у Паралімпіаді-2022 у Пекіні, яка розпочалася після повномасштабного вторгнення в Україну.