Макрон наполягає на участі росіян та білорусів в Олімпіаді - МОК [ Редагувати ]
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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі, незважаючи на війну в Україні.
Про це повідомляє президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
"Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, у тому числі й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них", - заявив Бах.
Він також додав, що олімпійський рух "має бути об'єднуючою, а не роз'єднувальною силою".
"Генеральна асамблея ООН, куди входять і Україна, і росія, і білорусія, визнала, що всі змагання мають бути організовані у дусі миру. Резолюція також підтримала політичну нейтральність олімпійського руху, а також місію МОК та олімпійського руху", - наголосив Бах.
Зазначимо, що росіянам та білорусам заборонили брати участь у Паралімпіаді-2022 у Пекіні, яка розпочалася після повномасштабного вторгнення в Україну.
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