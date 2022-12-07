Атаки рф на енергетичну інфраструктуру України призвели до катастрофічних наслідків: ворог пошкодив майже всі ТЕС і ГЕС. Певних втрат зазнали й об’єкти альтернативної енергетики. Утім, останнім загрожують не лише ворожі обстріли, а й сумнівні фінансові схеми – одну з них викрили на Київщині.

У Фурсівській ОТГ під Києвом функціонує одна з найпотужніших у країні сонячних електростанцій вартістю близько 100 млн євро. Проте вона нині під загрозою демонтажу – через те, що розміщена на спірних землях Міноборони. У ЗМІ повідомляють, що за фактом розкрадання земель ДБР вже почало кримінальне провадження.

Чиє це майно насправді, і чи дійсно бізнес – нелегальний, дослідили журналісти "Київ.Сіті".

Сонячна ферма ТОВ «Фурси Енерджи Груп», за даними реєстрів, належить громадянину Саудівської Аравії. Він начебто інвестував у проєкт десятки мільйонів євро, а згодом підприємство отримало ліцензію і розпочало виробництво електроенергії, викупивши земельні ділянки в Білоцерківському районі.

Компанія працює і сплачує податки: «зелена» енергія оподатковується за спецтарифом – частину витрат покриває держава.



Однак довкола сонячної ферми спалахнув земельний скандал. Як стало відомо, декілька приватних компаній, що входять до фінансової групи нардепа «Батьківщини» Вадима Івченка, зареєстровані у Білій Церкві, але функціонують на території Фурсівської ТГ. А на території, де розміщені сонячні панелі, зареєстровані звичайні садівничі товариства.

Таким чином, функціонування тут енергооб’єкту суперечить чинному законодавству – може йтись про розкрадання держбюджету в особливо великому розмірі.

Команда журналістів вирушила у Фурси й поспілкувалась із місцевим активістом Геннадієм Прищепчуком. З його слів, близько 130 га земель Міноборони фактично «розбазарили» між приватними особами. До земельної афери ймовірно причетні нардеп Івченко та бізнесмен Денис Гуненков з його орбіти.

Аби перевірити цю інформацію, медійники спрямували запит до Міноборони з проханням надати інформацію про передачу ділянок у приватні руки. Але відповідь відверто здивувала: власником земель оборони є держава в особі Київської ОДА, а землекористувачем – КЕВ м. Біла Церква. Наразі КЕВ проводить інвентаризацію ділянок.

Сам Івченко всі закиди спростовує: за його словами, жодної кримінальної справи щодо земельної афери немає, ба більше – він нібито не має стосунку до сонячної ферми.

Журналістське розслідування триває, нові деталі справи – у наступних матеріалах.