Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Karaya [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Karaya, Вадиму Ворошилову, з врученням ордену "Золота зірка".
12 жовтня "Karaya" знищив 5 іранських дронів над Вінничиною та через пошкодження літака катапультувався, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.
На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу, котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!
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