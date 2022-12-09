Заступник генерального секретаря ООН відвідає Україну [ Редагувати ]
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс із 12 по 15 грудня відвідає Україну.
Про це повідомляє прес-служба офісу генерального секретаря ООН.
Повідомляється, що він зі своєю делегацією відвідає Київ, проведе низку запланованих зустрічей, а також відвідає Херсон.
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