У Дрездені чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників у торговому центрі [ Редагувати ]
У Дрездені (Німеччина) озброєний чоловік взяв заручників у торговому центрі в центрі міста. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на поліцію.
Таблоїд Bild стверджує, що вранці 10 грудня 40-річний чоловік відкрив стрілянину в центрі Дрездена. Він застрелив літню жінку, після чого відкрив вогонь по офісу місцевої радіостанції Radio Dresden.
Стрілець увірвався до торгового центру Altmarkt-Galerie і забарикадувався в магазині мережі DM. Він міг захопити заручників.
Даних про особу підозрюваного поки що немає. Центр Дрездена перекрито, громадський транспорт працює з обмеженнями. У місті також до кінця дня закрито різдвяний ярмарок.
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