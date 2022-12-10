Українка отримала Нобелівську премію миру [ Редагувати ]
У Стокгольмі та Осло сьогодні, 10 грудня, відбуваються церемонії вручення Нобелівських премій. П'ять із шести наукових Нобелівських премій присуджуються у Стокгольмі, а Нобелівська премія миру вручається в Осло, де проводяться окремі урочистості.
Премію миру 2022 року здобули український "Центр громадянських свобод", російський центр "Меморіал" і білоруський правозахисник Алесь Біляцький.
Нагороду в Осло сьогодні отримала представниця українського центру Олександра Матвійчук, "Меморіалу" Ян Рачинський, а також дружина Біляцького Наталія Пінчук.
Церемонія у Стокгольмі цього року відбувається у повномасштабному форматі, у 2020 та 2021 роках церемонії було скорочено, також не було бенкету. На церемонії будуть присутні багато лауреатів 2020 та 2021 років.
WATCH LIVE: The 2022 Nobel Peace Prize award ceremony from Oslo.— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2022
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Production: NRK (Norsk Rikskringkasting AS) https://t.co/NDG4C5FFxv
Український "Центр громадянських свобод" було засновано у 2007 році. Після початку російського вторгнення в лютому 2022-го правозахисний центр займається документуванням воєнних злочинів окупантів і захистом прав біженців.
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