У Стокгольмі та Осло сьогодні, 10 грудня, відбуваються церемонії вручення Нобелівських премій. П'ять із шести наукових Нобелівських премій присуджуються у Стокгольмі, а Нобелівська премія миру вручається в Осло, де проводяться окремі урочистості.

Премію миру 2022 року здобули український "Центр громадянських свобод", російський центр "Меморіал" і білоруський правозахисник Алесь Біляцький.

Нагороду в Осло сьогодні отримала представниця українського центру Олександра Матвійчук, "Меморіалу" Ян Рачинський, а також дружина Біляцького Наталія Пінчук.

Церемонія у Стокгольмі цього року відбувається у повномасштабному форматі, у 2020 та 2021 роках церемонії було скорочено, також не було бенкету. На церемонії будуть присутні багато лауреатів 2020 та 2021 років.

