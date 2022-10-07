Нобелівська премія миру 2022: правозахисники з України стали лауреатом [ Редагувати ]
У п'ятницю, 7 жовтня, відбулось вручення Премії миру 2022. Про це повідомляється у Twitter пресслужби Нобелівської премії.
Одним з лауреатів став українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод".
Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити Премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод.
Нобелівська премія миру 2021 року:
- Нобелівська премія миру 2021 року було присуджена спільно Марії Рессе та Дмитру Андрійовичу Муратову "за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, яка є передумовою демократії та міцного миру".
- Вже 10 жовтня, о 12:45 буде визначено лауреата Нобелівської премії 2022 в області економіки.
Відомі лауреати Нобелівської премії 2022:
- лауреатом Нобелівської премії в області фізіології та медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини";
- лауреатом Нобелівської премії в області фізики стали одразу троє вчених, а саме: Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Зайлінгер "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторську квантову інформатику";
- лауреатом Нобелівської премії в області хімії стали Каролін Бертоцці, Баррі Шарплесс й Мортен Мелдал. Останні двоє заклали основу функціональної форми хімії - клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко і ефективно з'єднуються разом. Бертоцці, зі свого боку, вивів клік-хімію на новий рівень і почав використовувати її в живих організмах;
- лауреатом Нобелівської премії в області літератури стала Анні Ерно "за сміливість і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті".
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