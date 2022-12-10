Увага, хибна тривога. У Німеччині цього тижня провели масштабне тестування системи оповіщення про небезпеку. З сиренами, текстовими сигналами тривоги та повідомленнями на радіо та телебаченні. Як пройшла перевірка, і чи була вона успішною - розкаже Тетяна Логунова.

Четвер, 11 ранку, центральна площа Берліна. Раптом у всіх людей, які бігли у справах чи, навпаки, без поспіху гуляли біля Бранденбурзьких воріт, одночасно задзвеніли мобільні телефони.

"Ви у безпеці. Проводиться перевірка системи оповіщення" - таке повідомлення отримали усі жителі Німеччини, мобільні телефони яких були підключені до німецької стільникової мережі.

Так, я отримав. Всі отримали однакове повідомлення, незалежно від провайдера.

Про акцію людей попереджали заздалегідь, утім, дехто все ж трохи перенервував.

Ми були в метро. Ми не зрозуміли, що це, але інші пасажири заспокоїли, що це просто тест.

А от туристи зі Швейцарії, навпаки, зберігали спокій. Кажуть, у них такі тести проводять регулярно.

Раз чи два на рік у нас перевіряють сирени. Тоді дуже голосно. Але ми усі знаємо, що це просто тест. Ще ніколи їх не вмикали через реальну загрозу.

У Берліні цього разу сирени не вмикали. А от у Мюнхені, Кельні та інших великих німецьких містах протестували ще і їх. Щоб перевірити технічний стан систем попередження та реакцію людей.

Ульріх Лашет, представник пожежної служби міста Кельн:

Це дуже важливий тренінг для населення. Коли люди чують сирени, вони одразу думають - так, що я повинен зараз робити? Спершу, мабуть, треба з'ясувати, чому вони лунають, що сталося. Ми радимо увімкнути радіо або подивитися в інтернеті. Але на офіційних сторінках відомств, щоб не стати жертвою фейкових новин.

Біженців з України, які нині мешкають у Німеччині, попереджали додатково - сирени та сигнали тривоги будуть винятково навчальними! Поширювати цю інформацію закликав і український посол Олексій Макеєв.

Ви почуєте звуки сирени. Для багатьох наших друзів, співгромадян це може бути достатньо травматичною подією, якщо вони не будуть про це попереджені. Тому, будь ласка, зробіть кілька дзвінків, напишіть у свої чати, зателефонуйте друзям і перекажіть, що хвилюватися непотрібно. Щоб вони просто були до цього готові. Я бажав би, щоб ми ніколи більше не чули цих сирен і наші дівчата та хлопці на фронті роблять все від них залежне, щоб ми перемогли та ніколи більше ці сирени не лунали для нас з вами.

За вдосконалення системи оповіщення німці взялися два роки тому. Коли вирішили про всяк випадок перевірити, чи зможе влада у разі небезпеки попередити про неї населення. І це був повний провал! Більшість жителів країни не отримали жодних повідомлень від центру, до решти - вони прийшли з годинним запізненням.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

А потім було літо 2021-го року. І страшна повінь на заході Німеччини, яка забрала життя майже двохсот людей. Жителі постраждалих регіонів теж не отримували повідомлень про необхідність евакуації й не чули сирен. Система попередження не спрацювала, бо представники земель та влади на місцях не змогли з'ясувати, хто саме відповідає за оповіщення. І визначитися, за допомогою якого додатку їх краще надсилати.

Після цих трагічних подій в Німеччині з'явилася централізована система мобільного оповіщення. Вона дозволяє надсилати текстові сигнали тривоги усім власникам мобільних телефонів. Щоб отримати попередження - не потрібно мати смартфон чи встановлювати спеціальні додатки. Є тільки одна умова.

Ральф Тіслер, президент федерального відомства цивільного захисту та допомоги у разі катастроф:

Апарат повинен бути увімкнений. Ніяких авіарежимів, він має працювати. Ну і ви, звісно, повинні знаходитися у зоні, де є стільниковий зв'язок.

А ще нова система дозволяє надсилати мільйони повідомлень. І не перевантажувати мережу.

Ральф Тіслер, президент федерального відомства цивільного захисту та допомоги у разі катастроф:

Згадайте новорічну ніч. Коли багато людей надсилають смс-повідомлення одночасно, мережа перевантажується і перестає працювати. У нашому випадку такої проблеми немає. Наша система працює, по суті як радіо.

Федеральне відомство цивільного захисту та допомоги у разі катастроф попросило німців оцінити нову систему. Зауваження та критику обіцяють обов'язково врахувати. У свою чергу - готові заспокоювати схвильованих громадян.