Якщо росіяни втратять Мелітополь, то оборона окупантів обвалиться до Херсона, що дозволить ЗСУ вийти на Крим.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

За його словами, в Мелітополі вже третій день поспіль у повітря "злітають запаси" російських окупантів.

Арестович заявив, що ввечері 10 грудня по Мелітополю йде відпрацювання Сил оборони, якщо спиратись на повідомлення з мелітопольських соцмереж.

"Нагадую, Мелітополь – ключ до всієї оборони півдня, найбільший промисловий, транспортний та інший вузол. Через нього здійснюється вся залізнична, автомобільна логістика на півдні, що зв’язує російські сили на лівому березі Херсонщини і аж до кордону з росією в районі Маріуполя. Все це висить повністю на Мелітополі. Якщо падає Мелітополь – обвалюється вся оборона (окупантів, – ред.) до Херсона, українські збройні сили вистрибують прямо на межу з Кримом на перешийку", – заявив він.

За словами Арестовича, що росіяни не зможуть після цього довго втримувати Маріуполь, а лише "якийсь час поборсаються".

"Тому вони складують величезну кількість матеріальних запасів у Мелітополі. І ці запаси ось уже третій день чомусь весь час злітають у повітря. І ще це стосується Бердянська", – повідомив він.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров ввечері 10 грудня повідомив, що по позиціях ворога у окупованому місті відпрацювали ЗСУ.

Згодом стало відомо, що один з вибухів пролунав на базі відпочинку "Привал охотника", де було розташування окупантів.