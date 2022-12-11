Арестович розповів, коли ЗСУ увійдуть до Криму [ Редагувати ]
Якщо росіяни втратять Мелітополь, то оборона окупантів обвалиться до Херсона, що дозволить ЗСУ вийти на Крим.
Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.
За його словами, в Мелітополі вже третій день поспіль у повітря "злітають запаси" російських окупантів.
Арестович заявив, що ввечері 10 грудня по Мелітополю йде відпрацювання Сил оборони, якщо спиратись на повідомлення з мелітопольських соцмереж.
"Нагадую, Мелітополь – ключ до всієї оборони півдня, найбільший промисловий, транспортний та інший вузол. Через нього здійснюється вся залізнична, автомобільна логістика на півдні, що зв’язує російські сили на лівому березі Херсонщини і аж до кордону з росією в районі Маріуполя. Все це висить повністю на Мелітополі. Якщо падає Мелітополь – обвалюється вся оборона (окупантів, – ред.) до Херсона, українські збройні сили вистрибують прямо на межу з Кримом на перешийку", – заявив він.
За словами Арестовича, що росіяни не зможуть після цього довго втримувати Маріуполь, а лише "якийсь час поборсаються".
"Тому вони складують величезну кількість матеріальних запасів у Мелітополі. І ці запаси ось уже третій день чомусь весь час злітають у повітря. І ще це стосується Бердянська", – повідомив він.
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров ввечері 10 грудня повідомив, що по позиціях ворога у окупованому місті відпрацювали ЗСУ.
Згодом стало відомо, що один з вибухів пролунав на базі відпочинку "Привал охотника", де було розташування окупантів.
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