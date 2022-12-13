Удар по мосту під Мелітополем: у ЗСУ пояснили атаку [ Редагувати ]
ЗСУ завдали удару по стратегічно важливому мосту між тимчасово окупованими Мелітополем та Костянтинівкою на Запоріжжі, що стало лише першим "дзвіночком" для оукпаційно-терористичного війська рф.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами".
Зараз українські війська активно відпрацьовують по ворогу в Мелітополі, Токмаку й Василівському районі. І міст став першим серйозним попередженням для російських окупантів.
Міст між Мелітополем та Костянтинівкою на Запоріжжі слугував для росіян шляхом для перевезення військової техніки зі східного напрямку. Унаслідок удару по ньому російські так звані "воєнкори" відчули неабияке занепокоєння.
"Чим далі - тим цікавіше. Чим далі - тим більше проблем буде в русні на Запоріжжі. Мелітополь - це Україна, Токмак - це Україна, Енергодар - це Україна, Бердянськ - це Україна", - наголосили в ЗСУ.
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