Франція обіграла збірну Марокко та стала другим фіналістом ЧС-2022 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Упевненою перемогою збірної Франції завершився матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 проти національної команди Марокко.
"Триколірні" полетіли вперед зі старту. Як наслідок, "Атлаських левів" покарали за пасивність уже на 5-й хвилині. Після прострілу Грізманна вся оборона кинулася блокувати Мбаппе, а м'яч відскочив до Тео Ернандеса – складний удар оборонця був точним.
Після перерви на полі побільшало хаосу. На 79-й хвилині Мбаппе накрутив всю оборону "Атлаських левів" і покотив у дальній кут. М'яч зачепив марокканця і відлетів під удар Коло Муані, який щойно вийшов на заміну – 2:0.
Чинні чемпіони планети на класі довели матч до перемоги. Тепер вони захищатимуть титул від посягань збірної Аргентини у фіналі 18 грудня.
по темі
У суботу, 10 грудня, чвертьфінальний матч чемпіонату світу-2022 у Катарі завершився перемогою національної команди Франції над збірною Англії
Марокко обіграло Іспанію у серію пенальті (3:0) і здійснило першу сенсацію у плей-оф на чемпіонаті світу-2022. Це найкращий результат в історії збірної
Франція обіграла Польщу з рахунком 3:1, а Англія обіграла Сенегал - 3:0. Обидві команди зіграють в 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу
Збірні Аргентини та Польщі вийшли у плей-оф чемпіонату світу-2022 від групи С. Переможцем групи стала Аргентина, а Польща випередила Мексику завдяки кращій різниці м'ячів. У групі D до 1/8 фіналу вийшли збірна Франція й Австралії
Розклад 27 листопада на ЧС-2022 з футболу: 12:00. Японія - Коста-Ріка, 15:00. Бельгія - Марокко, 18:00. Хорватія - Канада, 21:00. Іспанія - Німеччина
Керівник громадської футбольної спілки міста Києва, колишній функціонер ФФУ за часів Григорія Суркіса, Ігор Кочетов підтримав висування Андрія Шевченка на вибори в УАФ та розповів про деталі виборчого процесу, який зараз намагаються організувати задля обрання нового президента футбольної Асоціації