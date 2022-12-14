Упевненою перемогою збірної Франції завершився матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 проти національної команди Марокко.

"Триколірні" полетіли вперед зі старту. Як наслідок, "Атлаських левів" покарали за пасивність уже на 5-й хвилині. Після прострілу Грізманна вся оборона кинулася блокувати Мбаппе, а м'яч відскочив до Тео Ернандеса – складний удар оборонця був точним.

Після перерви на полі побільшало хаосу. На 79-й хвилині Мбаппе накрутив всю оборону "Атлаських левів" і покотив у дальній кут. М'яч зачепив марокканця і відлетів під удар Коло Муані, який щойно вийшов на заміну – 2:0.

Чинні чемпіони планети на класі довели матч до перемоги. Тепер вони захищатимуть титул від посягань збірної Аргентини у фіналі 18 грудня.