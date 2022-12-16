Кременчук залишився без світла та тепла [ Редагувати ]
Кременчук сьогодні, 16 грудня, через екстрені відключення світла в Полтавській області залишився без опалення.
Про це повідомляє мер міста Віталій Малецький.
"Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення", - зазначив він.
Міський голова закликав жителів закрити вікна в оселях та максимально зберігати тепло в будинках.
Нагадаємо, що по всій Україні триває повітряна тривога, у Києві, Харкові, Запоріжжі та низці регіонів пролунали вибухи, а також повідомляють про роботу ППО.
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