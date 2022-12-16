Зранку 16 грудня вибухи пролунали у трьох районах Києва: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

У місті виникли перебої з водопостачанням.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води.

Кияни повідомляють, що у низці районів зникло опалення.

У столичному метрополітені зупинили рух поїздів, станції працюють як бомбосховища. Про постраждалих чи загиблих у Києві поки не повідомлялося. На Софіївській Борщагівці уламок збитої ракети впав на автомобіль.

На Київщині у Броварах уламки збитих ракет впали на приватні житлові будинки, ніхто не постраждав.