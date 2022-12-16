Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у третьому районі Києва - у Голосіївському, що сталися 16 грудня.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Вибух у Голосіївському районі. Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває", - йдеться у повідомленні.

До слова, голова міста вже інформував про вибухи у Деснянському та Дніпровському районах.