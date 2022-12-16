"Атака на столицю триває": Кличко повідомив про нові вибухи у Києві [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у третьому районі Києва - у Голосіївському, що сталися 16 грудня.
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Вибух у Голосіївському районі. Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває", - йдеться у повідомленні.
До слова, голова міста вже інформував про вибухи у Деснянському та Дніпровському районах.
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