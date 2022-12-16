У Кривому Розі ракета зруйнувала цілий під'їзд, є загиблі та поранені (фото) [ Редагувати ]
У Кривому Розі внаслідок влучання ракети у житловий будинок зруйновано один з п'яти під'їздів, повідомив заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко.
2 людини загинуло. 6 людей травмовано, серед них 3 дітей. Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина.
Рятувальні служби продовжують працювати на місці злочину, який вчинили рашисти.
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