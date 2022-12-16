Вранці 16 грудня окупанти поцілили ракетою у житловий будинком в Кривому Розі.

З-під завалів рятувальники дістали дівчинку. Про це в етері телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У якому стані дитина - поки невідомо.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що загинуло двоє людей.

"Масована ворожа атака на область. У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні", - написав він.

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 16 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу. В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі.

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.