У Кривому Розі дістали дитину з-під завалів: багато загиблих [ Редагувати ]
Вранці 16 грудня окупанти поцілили ракетою у житловий будинком в Кривому Розі.
З-під завалів рятувальники дістали дівчинку. Про це в етері телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
У якому стані дитина - поки невідомо.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що загинуло двоє людей.
"Масована ворожа атака на область. У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні", - написав він.
Нагадаємо, зранку п'ятниці, 16 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу. В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі.
Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.
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