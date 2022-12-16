На Київ летіло понад 40 ракет, 37 збила ППО - КМВА [ Редагувати ]
Біля Києва було понад 40 ракет, 37 з них збила ППО. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення! В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37.
Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації.
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