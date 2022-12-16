Біля Києва було понад 40 ракет, 37 з них збила ППО. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення! В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації.