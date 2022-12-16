Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці [ Редагувати ]
"Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці. Внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи, що означає настання режиму системної аварії.
За словами глави "Центру досліджень енергетики" Олександра Харченка, через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою понад 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою).
Тобто немає можливості ані виробити більше енергії, ані транспортувати її.
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