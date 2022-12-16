"За декілька годин вода з’явиться в усіх оселях киян" - Кличко [ Редагувати ]
У п’ятницю, 16 грудня, мер Києві Віталій Кличко заявив про те, що основні роботи з відновлення водопостачання завершуються.
Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян. Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті.
Роботи ж з відновлення теплопостачання теж тривають.
Робимо все, щоб якнайшвидше подати тепло в усі домівки мешканців столиці.
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