Ціна війни. Що росія платить, продовжуючи бойові дії в Україні? Якими є збитки, втрати? Державний департамент США підрахував це - і вважає, що цифри, про які кажуть публічно - лише верхівка айсбергу. Більше того, цю ціну для москви Штати та Європа постійно намагаються підвищити. І один із кроків для цього - ліміт вартості російської нафти, про який домовились союзники. Як це працюватиме? І скільки росія насправді втратила через рішення путіна напасти на Україну? Про все це - особлива думка головного економіста Держдепу США.

Над запровадженням ліміту ціни російської нафти Сполучені Штати працювали максимально наполегливо. Вмовляли європейців, придумували механізм - як його запровадити. І головний аргумент, що звучав під час переговорів, - це потрібно не тільки Україні. Так, це спосіб забрати у кремля надприбутки, які москва витрачає на війну. Водночас, такий ліміт необхідний, і щоб вирівняти ситуацію на ринках, підірвану війною та нестабільністю.

Емілі Бланшар, головний економіст Держдепартаменту США:

Щодо обмеження ціни на нафту - ви абсолютно праві, мета тут подвійна. І обидві ці цілі є надзвичайно важливими. По-перше, зменшити доходи, з яких Путін фінансує війну проти України. Це абсолютно принципово. Друге - уникнути глобального енергетичного шоку. Це виклик - і ми працюємо разом з партнерами по коаліції, щоб зробити це правильно.

Рівень, який ми встановили - 60-т доларів. Це найкраще рішення партнерів по коаліції для досягнення цих двох цілей у найближчій перспективі. Але варто зазначити, що механізм обмеження цін на нафту ми навмисно зробили гнучким. Щоб - якщо цілі не будуть досягнуті - обмеження можна було б і скоригувати. І переконатися, що ми досягаємо мети. Тож я налаштована дуже оптимістично - це працюватиме! Так, це абсолютно нове рішення - раніше ми такого не бачили. І гнучкість механізму передбачена в самій ідеї.

Ми ж дбаємо про цілі - для досягнення яких і обмежуємо ціну нафти. А тому вона є гнучкою. Це те, що абсолютно необхідно, аби переконатися: ми таки досягаємо двох цілей: і підтримуємо глобальну енергетичну безпеку, і позбавляємо Путіна доходів, які використовуються для фінансування війни.

Економісти поки утримуються від оцінок, скільки саме росія втратить через таке обмеження. По-перше, ліміт навмисно спочатку зробили не таким уже і критичним, щоб механізм запрацював. Щоб згодом його відкорегувати. І - як я чув під час неофіційних розмов у дипломатичних колах, - Штати взагалі хотіли б добитися максимальної ціни у 30-ть доларів за барель російської нафти. А по-друге, стан російської економіки зараз взагалі складно оцінювати, бо москва приховує статистику.

Емілі Бланшар, головний економіст Держдепартаменту США:

Це чиста правда, що незабаром після вторгнення російське міністерство фінансів та інші міністерства почали дуже швидко знищувати дані та повідомляти менше даних. Тому відстежувати стан російської економіки сьогодні складніше, ніж це було в минулому. Щодо конкретних цифр, які цифри ми використовуємо…

Тверді цифри, які я вам надаю, належать Міжнародному валютному фонду. І вони кажуть - навіть за найоптимістичнішими прогнозами, російська економіка втратить приблизно 20 відсотків - до 2023-го року, у порівнянні із тим, як могло би бути, якщо б не було вторгнення. А обмеження на експорт технологій до Росії будуть повільно, але впевнено бити по російській промисловості. Наскільки швидко це відбудеться - сказати складно. Але ми знаємо, що з часом це погіршиться до такої міри, що у росії скорочуватимуться запаси великої кількості критично важливих ресурсів.

Давайте не забувати, що тисячі західних фірм пішли з росії, що багатьох робітників призвали служити до російської армії. Тому складно передбачити, коли саме наслідки будуть найсильнішими, але я впевнена у тому, що це буде.

Скільки росія вже втратила через війну? Щодо цього є підрахунки (їх днями опублікувало видання The Hill). Що із січня лише на фінансування своєї армії та проведення бойових дій москва витратила - 82 мільярди доларів! Але це ж лише "верхівка айсбергу", прямі витрати! І вони не враховують збитків, втрат від санкцій, падіння курсу рубля, знецінення акцій та цінних паперів… І - тих потенційних збитків, які ще попереду. Я питаю про це Емілі.

Емілі Бланшар, головний економіст Держдепартаменту США:

Я думаю, Ви поставили одне з найважливіших запитань для всіх нас: скільки коштує російській економіці, російському народу війна Путіна? Так, це не просто погляд на прямі витрати. Звичайно, це величезні, карколомні суми грошей, які витрачаються на бомби, війська та всі атрибути, необхідні для підтримки війни такого масштабу та руйнівного розмаху. Але реальна вартість в рази більша!

Це реальні наслідки для економіки - їй знадобиться багато років, щоб відновитися хоча б до рівня, що був до вторгнення. А на додачу є невидимі втрати. Наскільки російська економіка могла б вирости без цієї війни - але зараз цього не буде? Ціною є всі кваліфіковані працівники, які втекли з росії за кордон.

Це дуже важко передати цифрами, але це те, на що ми повинні звернути увагу, не відволікаючись на поточні показники. Зараз - абсолютно і принципово - поворотний момент для майбутнього російської економіки.