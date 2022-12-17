У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок. Під уламками знайшли дитину. На жаль, малюк загинув. Про це повідомляє "Свої Кривий Ріг".

Тіло знаходилося під завалами на другому поверсі будинку.

Рятувальна операція тривала понад 15 годин. Рятувальники розбирали завали після влучання російської ракети у будинок. Останніми з-під плит дістали молоду маму – приблизно о п’ятій вечора, а вже опівночі – дитину, якій було усього півтора роки. У родини залишився старший брат. Тепер він сирота, адже батька також вбила ракета.

За один ранок на стало цілої родини. Також серед загиблих – 64-річна жінка.