У суботу, 17 грудня, російські війська завдали чергового удару по Херсону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо ракета прилетіла до житлового сектору.

Як повідомляють місцеві жителі, удар припав по приватному сектору в одному з районів міста. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула людина.

Зазначимо, що влада та військова адміністрація поки не підтверджують цю інформацію.