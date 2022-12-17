У Херсоні пролунав вибух: що відомо [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: соцмережа
У суботу, 17 грудня, російські війська завдали чергового удару по Херсону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо ракета прилетіла до житлового сектору.
Як повідомляють місцеві жителі, удар припав по приватному сектору в одному з районів міста. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула людина.
Зазначимо, що влада та військова адміністрація поки не підтверджують цю інформацію.
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