Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загарбники продовжують активно атакувати позиції захисників на низці напрямків.

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних операцій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагаються відновити втрачене положення. На інших напрямках зосереджують зусилля на стримуванні дій українських захисників.

Протягом 17 грудня окупанти завдали 5 ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. При цьому наші сили ППО знищили дві ракети типу "Онікс", що були запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області. Окрім того, ворог здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.

При цьому зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Гай, Зернове, Яструбине і Кіндратівка Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне у Харківській області.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки і Табаївки Харківської області та Стельмахівки і Невського у Луганській області.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили обстріли позицій українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти безуспішно продовжують спроби прорвати оборону наших військ. Обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку загарбники намагалися уразити позицій наших військ поблизу Пречистівки, Вугледара та Шахтарського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка і Кам’янське на Запоріжжі та Херсон, Республіканець, Новокаїри, Чарівне і Ольгівка Херсонської області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за 17 грудня уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів ворога.