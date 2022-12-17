Німеччина не в односторонньому порядку передаватиме Україні танки західного зразка, і ця умова збережеться і наступного року.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Suddeutsche Zeitung.

"У всьому цьому (у передачі озброєння Україні – ред.) ми дотримуємося трьох чітких принципів: по-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямої конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій з боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики - і він діятиме і наступного року. Моє враження, що більшість німців вважають це правильним", - заявив Шольц.

Канцлер Німеччини також нагадав, що його країна є одним із найсильніших шанувальників України та постачає сучасне озброєння, таке як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні установки Gepard та новітні системи ППО Iris-T.