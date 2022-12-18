Зеленський про передачу Україні систем Patriot: процес іде, займаюсь цим особисто [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент Володимир Зеленський веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot.
Про це повідомляє глава держави в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.
Зеленський зазначив, що наразі Україна потребує засобів протиповітряної оборони, тому ведуться постійні переговори з партнерами. Зокрема, з Францією, Італією та США. Президент зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.
"Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.
Зеленський зазначив, що "з великим позитивом дивиться на це питання".
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