На Софійській площі Києва змонтували та прикрасили символічну ялинку незламності. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Цього року головна ялинка країни - штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години.

Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме)

Новорічне дерево прикрасили іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами.

Верхівку головної ялинки вінчає герб України. Нижня частина ялинки оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.



Цьогоріч ялинку в Києві встановили та прикрасили за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.



Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.

Раніше "Подробиці" писали про те, як нарядити ялинку для залучення удачі та грошей в новому 2023 році.