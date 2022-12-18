Навідатися в гості може кожен охочий

Від Закарпаття до Херсонщини. В Ужгороді науковці Закарпатського музею архітектури та побуту вирішили допомогти музейникам краєзнавчого музею Херсонщини. Відкрили резиденцію святого Миколая. Запрошують діток, а батьків просять долучитися до благодійності та наповнити скриньку з пожертвами на відновлення музею, який окупанти пограбували, тікаючи з Херсону.

Він ходить від хати до хати…

Арінка натхненно розповідає вірша святому Миколаю. Його вивчила ще торік у рідному Сєверодонецьку. Нині з мамою живуть в Ужгороді. У резиденцію святого Миколая прийшла, аби розказати чудотворцю свою заповідну мрію. А натомість отримала подарунка.

Аріна, переселенка з Сєвєродонецька:

Мені він подарував солодощі, много гарних подарунків, мені дуже все сподобалося.

Та що саме загадала, каже не розповість, бо не збудеться. А от мама дівчинки поділилася своєю заповітною мрією.

Наталія, переселенка з Сєвєродонецька:

Це так атмосферно, дуже гарно у дитинство поринула теж. Всім бажаю гарного нового року, бажаю всім миру, злагоди, щастя.

Святий Миколай тут в Ужгороді оселився у музеї-скансені. Тимчасову його домівку облаштували у старому лемківському храмі. Атмосфера тут відповідна: ялинка, санчата, святкові вогники. Бородань сидить по центру. По черзі приймає дітей.

Святий Миколай:

У нас є для них такий невеличкий презент у торбинці. Чисто символічний. Наш музейний календарик та декілька цукерок.

Навідатися в гості може кожен охочий. Локацію облаштували працівники Закарпатського музею архітектури та побуту. Їхня мета подарувати дітям чудо, а ще допомогти своїм колегам із Херсона.

Тетяна Сологуб-Коцан завідувачка відділу науково-освітньої роботи КП "Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту":

Цим заходом ми хочемо допомогти відновити Херсонський краєзнавчий музей. Тому що за участь резиденції Святого Миколая ми не беремо плату за вхідні квиточки, але ми всіх закликаємо долучитися до благодійної акції. На вході до нашої резиденції є скринька.

Коли російські військові тікали з Херсона, то пограбували краєзнавчий музей. А в ньому десятиліттями збирали експозиції з історії регіону. Закарпатські музейники вірять, що зможуть допомогти колегам відновити свою роботу. А Святий Миколай переконує, вже дуже скоро в Україну знову прийде мир.

Святий Миколай: