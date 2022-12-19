У кремлі прокоментували чутки про те, що путін схилятиме лукашенка до нападу на Україну [ Редагувати ]
Під час сьогоднішніх переговорів у Мінську володимир путін обговорить з олександром лукашенком "військові питання". Про це заявив речник президента рф Дмитро Пєсков.
Сьогодні, 19 грудня, володимир путін уперше за три роки прибув до Мінська. За словами Пєскова, путін не примушуватиме лукашенка до участі Білорусі у війні проти України. Він назвав такі припущення "дурними та безпідставними".
Пєсков стверджує, що під час переговорів також будуть порушені "газові питання".
Як повідомлялося раніше, у ході переговорів двох диктаторів мають обговорити питання економіки та стабільності фінансових систем, а також військово-політичну ситуацію навколо двох держав. Наголошувалося, що переговори відбудуться "з акцентом на інтеграційну взаємодію у рамках Союзної держави".
3 грудня міністр оборони росії сергій шойгу прибув до Мінська, де з міністром оборони Білорусії Віктором Хреніним підписав угоду про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.
19 грудня стало відомо, що російські та білоруські військові повинні у складі регіонального угруповання військ мають провести тактичні навчання.
Військові аналітики вважають, що у Мінську путін переконуватиме лукашенка створити умови для нового наступу на Україну з Білорусі.
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