"Будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України": Наєв розкрив деталі візита путіна до лукашенка [ Редагувати ]
Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував запланований візит президента рф володимира путіна до Білорусі.
На думку Наєва, диктатор переконуватиме олександра лукашенка, щоб збройні сили Білорусі доєднались до збройної агресії проти України.
Нещодавно очільник кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил російської федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.
Одразу після цього він анонсував зустріч з керівництвом республіки білорусь, яка відбудеться незабаром На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі.
Як повідомлялося, 19 грудня путін зібрався до Мінська. Військові аналітики вважають, що він переконуватиме лукашенка створити умови для нового наступу на Україну з Білорусі.
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