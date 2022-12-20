Секретаріат ООН вивчає інформацію щодо поставок Іраном ударних безпілотників росії.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Вона заявила, що керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США з закликом перевірити ці поставки. Зазначається, що передача безпілотників суперечить резолюції Радбезу ООН.

"У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію", - сказала Дікарло.

Вона зазначила, що Іран заперечує поставки, а рф "висловила серйозне занепокоєння щодо цих запитів". Зараз, за її словами, секретаріат вивчає надану інформацію.