Маєш знати: як діяти при отруєнні чадним газом [ Редагувати ]
А от як зберегти здоров'я в непростих умовах блекауту, коли холодильники майже не працюють? Ризик отруїтися достатньо високий. А ще отруєння може бути не тільки харчовим. Проблема нинішніх реалій: генератори, газові пальники. А отже, отруєння чадним газом.
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