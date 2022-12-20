А от як зберегти здоров'я в непростих умовах блекауту, коли холодильники майже не працюють? Ризик отруїтися достатньо високий. А ще отруєння може бути не тільки харчовим. Проблема нинішніх реалій: генератори, газові пальники. А отже, отруєння чадним газом.

Що робити, якщо біда вже сталася? Як діяти? Як правильно надати першу домедичну допомогу? Далі поради від медика.