США в новому пакеті військової допомоги Україні на майже 2 млрд доларів передадуть Україні ракетну батарею Patriot. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Українські бійці будуть навчатися нею керувати.

Президент Джо Байден оголосить новий значний пакет майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів росії на критичну інфраструктуру України.

Зазначено, що США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

Оголошення Байденом нового пакету заплановано на 21 грудня.

Батарея Patriot включає до восьми пускових установок, кожна з яких може нести чотири ракети MIM-104 або ж МIM-109. Таким чином, загалом до 32 ракет в одній батареї ЗРК. Якщо йдеться про менші ракети типу ERINT, їх можна розмістити до 16 на одній пусковій установці, тобто до 128 ракет такого виду в батареї з восьми установок.