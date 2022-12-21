Чисельність збройних сил рф необхідно довести до 1,5 млн осіб, у тому числі службовців за контрактом - до 695 тисяч. Про це на колегії міноборони рф заявив голова відомства сергій шойгу, передає "Інтрефакс".

Наразі штатну чисельність російської армії указом президента рф визначено в 1 150 628 військовослужбовців з 1 січня 2023 року. Таким чином, до армії збираються відправити ще майже 350 тисяч росіян.

Також шойгу запропонував змінити вікові рамки, в рамках яких відбувається призов на строкову військову службу.

При комплектовании вооруженных сил [необходимо] поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

Також, за словами шойгу, планується "забезпечити можливість за бажанням громадян вступати на військову службу за контрактом або бути призваним з першого дня приходу на службу".

Раніше у міноборони рф проговорилися, що росіяни служитимуть в армії вдвічі довше.