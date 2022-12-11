Видатки на армію в 2023 році становитимуть третину бюджету росії - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Закон про федеральний бюджет на 2023 рік, підписаний президентом рф володимиром путіним 5 грудня, передбачає, що видатки на армію, спецслужби та поліцію становитимуть понад 9 трильйонів рублів ($143 млрд). Це понад 30% всього бюджету росії. Про це йдеться у новому щоденному огляді війні в Україні від Міністерства оборони Великої Британії.
Британці розцінюють представлений рф бюджет на 2023 рік як "надто оптимістичний" за прогнозованими доходами та видатками. Через це навантаження на мирні частини російського бюджету посилиться через необхідність підтримки витрат на війну.
У російському бюджеті видатки, які можна зарахувати до військових, розподілені за різними статтями. Крім того, частина статей бюджету взагалі є закритими.
Наприкінці листопада міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що обсяг фінансування держоборонзамовлення "з урахуванням бюджетних коштів, які додатково виділяються" у 2023 році збільшиться майже в 1,5 рази. Скільки саме коштів планується виділити на цю статтю видатків із бюджету, він не уточнив.
Раніше український Forbes підрахував, що за дев'ять місяців повномасштабного збройного вторгнення в Україну росія витратила на війну $82 млрд - чверть річних доходів бюджету.
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