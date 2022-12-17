Російський військовий комісар по містах Дмитров, Талдом та Дубна Московської області підполковник Михайло Фотін в регіонального телеканалу заявив, що в 2023 році у росії планується збільшити термін строкової служби до двох років.

Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года.

Воєнком назвав рішення про збільшення терміну служби "цілком логічним", оскільки до НАТО вступили "північні сусіди" росії.

Соответственно, необходимо будет формировать новые соединения, воинские части и комплектовать их не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими по призыву.

Незабаром після того, як на сюжет звернули увагу ЗМІ, його видалили з Youtube. Пізніше в коментарі журналістам Фотін відмовився від своїх слів.

Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете.

У розмові з виданням Baza воєнком додав, що це відео "дворічної давнини". Вдень 17 грудня у телеграм-каналі міноборони рф з'явилося спростування, підписане воєнкомом Московської області Олексієм Астаховим.

В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается.

Згідно з федеральним законом рф "Про військовий обов'язок та військову службу", з 2008 року термін військової служби за призовом становить 12 місяців.