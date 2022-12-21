Січеславські десантники збили ворожий штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Цими днями, в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригадт Десантно-штурмових військ Збройних Сил України був збитий російський броньований штурмовик Су-25 "Грач".
Штурмовик противника був "приземлений" розрахунком зенітного ракетного комплексу.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.
На рахунку Січеславської бригади ДШВ ЗСУ вже 3️4️ збитих засобів повітряного нападу противника. З них - 2️0️ літаків, 7️ вертольотів, 7️ безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.
Загалом на рахунку Десантно-штурмових військ ЗСУ - рівно 1️0️0️ збитих засобів повітряного нападу противника.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 21 грудня окупанти втратили в Україні 282 літак і 267 гелікоптерів.
по темі
Бойові втрати російської армії за 16 грудня склали 420 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого - 97 690 вояків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Російська армія здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Українська авіація впродовж поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника
За минулу добу, 20 грудня, українські військові знищили 510 окупантів
Українські воїни успішно відпрацювали по зосередженню живої сили та техніки російських окупантів у Херсонській області