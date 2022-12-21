Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Цими днями, в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригадт Десантно-штурмових військ Збройних Сил України був збитий російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". Штурмовик противника був "приземлений" розрахунком зенітного ракетного комплексу.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

На рахунку Січеславської бригади ДШВ ЗСУ вже 3️4️ збитих засобів повітряного нападу противника. З них - 2️0️ літаків, 7️ вертольотів, 7️ безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.

Загалом на рахунку Десантно-штурмових військ ЗСУ - рівно 1️0️0️ збитих засобів повітряного нападу противника.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 21 грудня окупанти втратили в Україні 282 літак і 267 гелікоптерів.