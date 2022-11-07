У Херсонській області українські зенітники збили ворожий літак Су-25. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 7 листопада окупанти втратили в Україні 277 літаків і 260 гелікоптерів.

Нагадаємо, за даними Міноборони Великої Британії, росія втратила над Україною перевагу в повітрі.