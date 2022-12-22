У середу, 21 грудня, в Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона була запланована в рамках першої закордонної поїздки глави України з початку повномасштабної війни. Про що домовились лідери країн - у матеріалі "Подробиць".

Основні заяви

На прес-конференції за підсумками зустрічі із Зеленським Байден нагадав про той обсяг підтримки, який США та союзники вже надали Україні: 50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 систем РСЗВ.

Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Україні у боротьбі з агресією росії.

"Це честь бути поруч з вами в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін", - зазначив американський президент.

Також президент США зазначив, що путін не має наміру припиняти жорстоку війну проти України.

"Україна перемогла у битвах за Київ, Харків, Херсон. Пане Зеленський, ви показали, що шукаєте справедливого світу. А Путін не має намірів зупинити цю несправедливу війну. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки це буде необхідно", - зазначив президент Сполучених Штатів.

США виділяють Україні додаткову військову допомогу на $1,85 млрд, вона включає системи ЗРК Patriot та боєкомплект до нього.

Американський уряд також планує виділити Україні 45 мільярдів додаткової допомоги для України.

"Я хочу, щоб ви знали, президенте Зеленському, щоб знали всі українці: ми будемо з вами на кожному етапі цього шляху, стільки, скільки знадобиться. Те, чого ви досягли, має значення не лише для України, а й для всього світу". І разом ми досягнемо, щоб полум'я свободи горіло яскраво, і світло переможе пітьму", - сказав Байден.

Зеленський у свою чергу подякував усім американцям, Конгресу та Байдену за підтримку і заявив, що Єдине закінчення цієї війни - жодних компромісів з української сторони.

"Для мене як президента справедливий світ - жодних компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету, компенсації всіх збитків, які завдала російська агресія. Не може бути "справедливого миру" у війні, яку принесли ці нелюди", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна та Сполучені Штати продовжуватимуть роботу над тим, аби захистити себе та світ від агресії росії.