Президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу під час візиту до США 21 грудня. Його виступ відбувся на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників та Сенату на підтримку демократії.

Що заявив Зеленський

Основні моменти з виступу президента України:

В ході російсько-української війни вирішується не лише доля і майбутнє України, а й доля усього цивілізованого світу. "Це битва не тільки за життя, свободу і безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти і онуки та їхні діти і онуки. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу", - сказав президент.

Для того, щоб переломити хід бойових дій на свою користь, а не лише оборонятись, Україні критично необхідна американська зброя, зокрема гармати, снаряди, РСЗО, бронетехніка та авіація. "Ми потребуємо більше ваших "Патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст і щоб українські патріоти могли на повну силу працювати заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

Росія знайшла собі союзника у терористичних діях проти України - Іран, котрий постачає їй сотні дронів-камікадзе. Тож в інтересах США зупинити ці країни, поки вони не завдали удару по союзниках американців.

"Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Але керувати сучасними американськими танками і літаками – можуть українські солдати", - підкреслив Зеленський.

Президент США Джо Байден під час переговорів підтримав ініціативу Зеленського щодо проведення міжнародного саміту миру вже цієї зими. Фундаментом саміту має стати запропонована Зеленським "Формула миру", що складається з десяти пунктів.

Попри всі атаки з боку росії, український народ і далі вести свою боротьбу до перемоги. "Якщо будуть російські ракети – ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти у бомбосховище у вечер перед Різдвом – українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного", - сказав Зеленський.

Президент України подарував членам Конгресу прапор України, який йому днями передали захисники Бахмуту. Від голови демократичної більшості у Палаті представників Ненсі Пелосі Зеленський отримав прапор США, котрий в той день майорів над будівлею Конгресу. Загалом виступ Зеленського в Конгресі США тривав більше двадцяти хвилин.

Звернення Зеленського до Конгресу завершило програму його візиту до США, в рамках якої він зустрівся з президентом Джо Байденом та членами його адміністрації.