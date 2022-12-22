ЗСУ знищили 100 000 російських окупантів [ Редагувати ]
Бойові втрати російської армії за 21 грудня склали 660 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого - 100 400 вояків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога на 22 грудня:
- особового складу - близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,
- танків - 3 003 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 5 981 (+2) од,
- артилерійських систем - 1 978 (+6) од,
- РСЗВ - 413 (+1) од,
- засоби ППО - 212 (+0) од,
- літаків - 283 (+1) од,
- гелікоптерів - 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 693 (+5),
- крилаті ракети - 653 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4 615 (+7) од,
- спеціальна техніка - 178 (+0).
Дані уточнюються.
Напередодні повідомлялося, що січеславські десантники знищили ворожий штурмовик Су-25.
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