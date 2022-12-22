Основні зусилля армії росії зосереджені на "завершенні операції" з захоплення Донецької області. Про це на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав заявив начальник генштабу росії валерій герасимов.

В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении "освобождения" (захоплення - ред.) территории донецкой народной республики (Донецької області - ред.).

Нагадаємо, наприкінці вересня росія оголосила про "приєднання" так званих "днр" і "лнр" (Донецька та Луганська області - ред.), а також Херсонської та Запорізької областей внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів. Російські війська не контролюють місто Запоріжжя, а у листопаді втікли з Херсона.

Як повідомляли "Подробиці", на думку американських військових аналітиків, путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною.